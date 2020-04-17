Мантуров: промышленность РФ способна нарастить экспорт в новой реальности

"У нас сейчас есть уникальная возможность перевести локомотив всего реального сектора на новые рельсы и существенно повысить свои позиции с учетом меняющейся структуры глобального рынка. Проще говоря, все, что мы сейчас в ускоренном темпе производим в первую очередь для внутреннего потребления, завтра будем в еще больших объемах поставлять на экспорт", - сказал он в ходе координационного совета по промышленности.

По словам министра, перестройка структуры промышленности связана сейчас не только с пандемией. "Мы готовим наш реальный сектор к абсолютно новой реальности, новым запросам и моделям потребительского спроса, если хотите, к новому жизненному укладу, который формируется во всем мире сегодня", - отметил он.

При этом Мантуров попросил глав регионов РФ обеспечить полную поддержку предприятиям, выпускающим средства защиты и оборудование для борьбы с распространением коронавируса.

"Вы должны им обеспечить на региональном уровне полную поддержку с точки зрения финансовых ресурсов, получения регистрационных удостоверений на эту продукцию и технические условия. От нас с вами сейчас зависит, насколько будут вовлечены в это производство предприятия малого и среднего бизнеса, и, благодаря этому, они могут обеспечить занятость многих тысяч людей и получить путевку на внешние рынки", - отметил Мантуров.