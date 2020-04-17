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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

"Ростелеком" не будет штрафовать поставщиков за невыполнение договоров из-за коронавируса

Решение будет действовать в течение 2020 года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Ростелекома" принял решение не штрафовать поставщиков за невыполнение договоров из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Поручить менеджменту общества обеспечить внесение изменений в положение о закупках ПАО "Ростелеком", предусматривающие: неприменение в 2020 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также совет директоров поручил внести изменение в положение о закупках, касающееся возможности в 2020 году изменения срока исполнения договора и (или) цены договора и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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