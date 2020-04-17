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Fitch ожидает роста корпоративного кредитования в России в 2020 году ниже 5%

Аналитики отметили, что экономическую активность в стране будет ограничивать продление режима нерабочих дней до конца апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что рост корпоративного кредитования в России в 2020 году окажется ниже 5%, говорится в обзоре агентства.

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Согласно обновленному базовому прогнозу Fitch, экономика РФ в 2020 году снизится на 1,4% и вернется к росту в 2021 году (+2,2%). Экономическую активность в стране будет ограничивать продление режима нерабочих дней до конца апреля.

"Как следствие, мы ожидаем, что рост корпоративного кредитования будет ниже 5% в 2020 году (4,6% в 2019 году) и может быть отрицательным", - отмечают аналитики.

По итогам января - февраля 2020 года корпоративное кредитование в РФ снизилось на 1,1% (с учетом корректировок валютного курса).

В феврале корпоративное кредитование номинально увеличилось на 653 млрд рублей (+1,6%), однако с учетом падения рубля на 6% по отношению к доллару объем кредитования упал на 30 млрд рублей (-0,1%).

Объем розничного кредитования (как обеспеченного, так и необеспеченного) в феврале увеличился на 1,1% (на 207 млрд рублей) после роста лишь на 0,7% в январе, что обусловлено сезонными факторами.

Аналитики ожидают, что рост розничного кредитования продолжит замедляться в 2020 году ввиду того, что банки предпочтут выдавать менее рискованные кредиты.

За февраль российские банки получили 133 млрд рублей чистой прибыли, в том числе Сбербанк заработал 76 млрд рублей (то есть 57% от общей прибыли сектора), Альфа-банк - 33 млрд рублей.

"Мы ожидаем снижения прибыльности банков в 2020 году ввиду ухудшения качества активов, замедления темпов кредитования и возможного снижения маржи", - указывают аналитики.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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