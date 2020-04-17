Раздел помощи бизнесу в условиях пандемии открылся на инвестиционном портале Москвы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новый раздел "Московский инвестор", где представлена актуальная информация о ведении бизнеса в столице в условиях распространения коронавирусной инфекции, появился на инвестпортале Москвы, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"В новом разделе инвестпортала мы собрали информацию, которая может быть полезной московским предпринимателям в существующих реалиях. Главная задача нововведения - это своевременная помощь инвесторам, ответы на самые распространенные вопросы, оперативные консультации", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Руководство города понимает, отметил Прохоров, что в сложившейся ситуации не может быть какого-то шаблонного алгоритма действий: московские компании работают в различных отраслях, по-разному испытывают на себе влияние распространения коронавируса. "Однако мы постарались облегчить им поиск основной информации о мерах поддержки, законодательных актов, важных контактов", - отметил Прохоров.

По данным пресс-службы, раздел "Московский инвестор" включает несколько основных блоков: официальные каналы связи с правительством Москвы, часто задаваемые вопросы от предпринимателей и ответы на них, нормативно-правовая база, касающаяся деятельности компаний в сложившейся ситуации. Также на новой странице инвестпортала представлены преференции для предприятий из различных отраслей экономики и подробно описаны меры поддержки собственников зданий и помещений, в которых размещаются торговые объекты, организаций, осуществляющих льготное кредитование МСП, столичных экспортеров. В блоке "Полезная информация" собраны брошюры и памятки, которые могут понадобиться московским предпринимателям в их ежедневной работе.

"Помимо прочего, пользователи могут направить онлайн-обращение в оперативный штаб по экономическим вопросам. Заявки будут отображаться в личном кабинете, там же можно отслеживать статус их рассмотрения", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Инвестиционный портал Москвы функционирует с 2014 года. Ежедневно на сайт заходит порядка 7 тыс. уникальных пользователей, на портале зарегистрировано более 30 тыс. личных кабинетов инвесторов. Пользователям доступно 23 онлайн-сервиса, которые делают ведение бизнеса в столице более комфортным.