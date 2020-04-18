Власти Москвы заявили, что цены на товары первой необходимости не выросли

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы сообщили об отсутствии ценовых колебаний на 52 группы товаров первой необходимости, кроме периодических скачков стоимости некоторых сезонных овощей и фруктов. Об этом сказал в пятницу руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"У нас есть 52 товара первой необходимости, цены на которые мы мониторим. Причем этот мониторинг начался еще в 2014 году. Затем группа товаров несколько расширилась, мы постоянно в ежедневном формате смотрим эти позиции по росту цен. На эти 52 позиции роста как такового нет, но есть некие сезонные колебания на овощную и фруктовую группу товаров", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Немерюк напомнил, что в связи с повышенным вниманием к теме распространения коронавируса, был искусственно создан ажиотаж вокруг имбиря, чеснока и лимона. "Говорилось, что они якобы помогают при профилактике коронавируса. [Стоимость] имбиря выросла в четыре раза, чеснока - в несколько раз. Имбиря в стране хватает, в опте цена около 400 рублей, доходит до 900 рублей. Когда лимоны турецкие перестали поставляться из-за сезона, пошли аргентинские", - пояснил он и добавил, что сейчас цены на эти продукты находятся на обычном уровне.