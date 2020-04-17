{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава Всемирного банка призвал не прибегать к протекционизму под предлогом пандемии

Дэвид Мэлпас считает, что "миру необходимо работать сообща, чтобы делиться"

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас призвал международное сообщество не прибегать к протекционизму в торговле под предлогом борьбы с распространением нового коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Выступая в пятницу на пресс-конференции по итогам весенней сессии ВБ и Международного валютного фонда (МВФ), Мэлпас выразил надежду на то, что страны и территории не будут применять протекционистские меры в связи с нынешней пандемией. "Надеюсь, нет", - сказал руководитель ВБ, когда у него поинтересовались, приведет ли мировой экономический кризис, спровоцированный вспышкой нового коронавируса, к росту протекционизма. "Странам необходимо высказаться в том духе, что кризис не будет использован в качестве причины для закрытия рынков или блокирования рынков", - заявил Мэлпас.

"Миру необходимо работать сообща, чтобы делиться - тем странам, у которых есть большие запасы определенной продукции, - а не переходить к бартерной системе, обмену. Нам следует дать рынкам возможность функционировать <...>, чтобы припасы шли тем, кто больше всего в них нуждается", - отметил глава ВБ.

В связи с этим он приветствовал шаги Китая. "Знаю, что Китай передает избыток своей продукции остальной части мирового сообщества. Это приветствуется", - сказал Мэлпас.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, почти 140 тысяч умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Как прогнозирует МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.

Теги
Мэлпас, ДэвидПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС