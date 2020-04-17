Глава Всемирного банка призвал не прибегать к протекционизму под предлогом пандемии

Выступая в пятницу на пресс-конференции по итогам весенней сессии ВБ и Международного валютного фонда (МВФ), Мэлпас выразил надежду на то, что страны и территории не будут применять протекционистские меры в связи с нынешней пандемией. "Надеюсь, нет", - сказал руководитель ВБ, когда у него поинтересовались, приведет ли мировой экономический кризис, спровоцированный вспышкой нового коронавируса, к росту протекционизма. "Странам необходимо высказаться в том духе, что кризис не будет использован в качестве причины для закрытия рынков или блокирования рынков", - заявил Мэлпас.

"Миру необходимо работать сообща, чтобы делиться - тем странам, у которых есть большие запасы определенной продукции, - а не переходить к бартерной системе, обмену. Нам следует дать рынкам возможность функционировать <...>, чтобы припасы шли тем, кто больше всего в них нуждается", - отметил глава ВБ.

В связи с этим он приветствовал шаги Китая. "Знаю, что Китай передает избыток своей продукции остальной части мирового сообщества. Это приветствуется", - сказал Мэлпас.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, почти 140 тысяч умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Как прогнозирует МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.