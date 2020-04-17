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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео считает, что во многих странах пересмотрят планы сотрудничества с Huawei

По мнению госсекретаря США, Пекин не представил исчерпывающих данных о распространении коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что во многих странах пересмотрят планы по сотрудничеству с китайскими компании в сфере создания сетей 5G из-за того, что Пекин якобы не представил исчерпывающих данных о распространении коронавируса. Такое мнение глава американского внешнеполитического ведомства выразил в пятницу в эфире телеканала Fox Business.

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Помпео напомнил, что ранее администрация президента США Дональда Трампа рекомендовала другим государствам не допускать китайские компании, в том числе Huawei и ZTE, к участию в проектах по созданию указанных сетей. Вашингтон утверждал, что эти компании якобы связаны со спецслужбами КНР.

"Я полностью уверен, что сейчас, когда Коммунистическая партия Китая не проявила транспарентности и открытости, не распорядилась информацией должны образом, многие, многие страны пересмотрят свои планы относительно архитектуры телекоммуникационных сетей, и, когда к ним придет Huawei с предложением продать оборудование, они посмотрят на это в ином свете", - сказал руководитель Госдепартамента США. "Я надеюсь, что так и будет. Здесь дело в сохранности данных США, в том, чтобы информация об американцах, которая проходит через их сети, была сохранна", - добавил Помпео.

Многие американские официальные лица ранее утверждали, что Китай не представил исчерпывающей информации о вирусе. Помпео в начале марта, в частности, выступил с утверждением, что из-за этого США "оказались в положении отстающего" в том, что касается борьбы с распространением коронавируса в стране.

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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