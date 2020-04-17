{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Ивановской области привлекли для производства защитных масок более 260 предпринимателей

В регионе также выпускают защитные костюмы для медиков

ИВАНОВО, 17 апреля. /ТАСС/. Более 260 предприятий малого и среднего бизнеса в Ивановской области начали производить защитные тканевые и медицинские маски, сообщила пресс-служба областного правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Ивановской области налажено производство тканевых масок в количестве около 2,8 млн штук в неделю, в том числе 250 тыс. масок - по госзаказу региона. Помимо этого, налажен выпуск медицинских масок в количестве около 420 тыс. штук в неделю", - пояснили в пресс-службе, добавив, что в работу вовлечены 264 компании малого и среднего бизнеса.

Помимо защитных масок, в регионе также начали производство защитных костюмов из спанбонда для медиков, которые работают с пациентами при выезде на дом. В настоящее время идут испытания костюмов на возможность длительного пребывания в зараженной зоне.

"Мы уже вышли на мощность 10 тыс. костюмов в день, на следующей неделе будем отшивать 20 тыс. в день. Готовы и дальше наращивать производство", - цитирует пресс-служба губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

По состоянию на 17 апреля в Ивановской области зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС