В Ивановской области привлекли для производства защитных масок более 260 предпринимателей

ИВАНОВО, 17 апреля. /ТАСС/. Более 260 предприятий малого и среднего бизнеса в Ивановской области начали производить защитные тканевые и медицинские маски, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Ивановской области налажено производство тканевых масок в количестве около 2,8 млн штук в неделю, в том числе 250 тыс. масок - по госзаказу региона. Помимо этого, налажен выпуск медицинских масок в количестве около 420 тыс. штук в неделю", - пояснили в пресс-службе, добавив, что в работу вовлечены 264 компании малого и среднего бизнеса.

Помимо защитных масок, в регионе также начали производство защитных костюмов из спанбонда для медиков, которые работают с пациентами при выезде на дом. В настоящее время идут испытания костюмов на возможность длительного пребывания в зараженной зоне.

"Мы уже вышли на мощность 10 тыс. костюмов в день, на следующей неделе будем отшивать 20 тыс. в день. Готовы и дальше наращивать производство", - цитирует пресс-служба губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

По состоянию на 17 апреля в Ивановской области зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.