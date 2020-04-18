Оборонный завод в Дагестане готов летом запустить производство аппаратов ИВЛ

МАХАЧКАЛА, 18 апреля. /ТАСС/. Концерн "Кизлярский электромеханический завод" ("Концерн КЭМЗ") в Дагестане готов в течение трех месяцев развернуть производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в эфире телеканала " Россия-24 " в пятницу сообщил глава республики Владимир Васильев.

"КЭМЗ" - ведущее промышленное предприятие республики, мы сейчас направили это предложение [в Минпромторг] - предприятие готово развернуть в ближайшие три месяца производство ИВЛ на своей базе, [технические возможности это] позволяют", - сказал он.

Как пояснили ТАСС на предприятии, в настоящий момент концерн запросил необходимую для производства аппаратов ИВЛ конструкторско-техническую документацию в Минздраве и Минпроме РФ. "Наши мощности позволяют производить эти аппараты. Получение соответствующей документации позволит нам сэкономить время на выстраивание производства. После ее получения мы сможем сказать о возможных сроках и производственных мощностях для выпуска аппаратов ИВЛ", - сообщили в администрации предприятия.

По данным на 17 апреля в Дагестане коронавирус подтвердился у 213 человек, в том числе у 23 детей. Из 213 заразившихся 9 человек выздоровели, 9 пациентов умерли. Республика входит в число трех российских регионов, где зафиксировано больше всего летальных исходов у пациентов с коронавирусом. "У Дагестана есть особенность - легочные заболевания всегда были достаточно высокие [по уровню заболеваемости], если посмотреть по уровню на 100 тыс. населения. В этом году это накладывает особенную ответственность на наш медицинский корпус", - отметил Васильев.

По словам главы Дагестана, в каждом районе республике развернуты штабы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. К помощи медикам подключились общественники и предприниматели. "ОАО "Завод "Дагдизель" уже сейчас приступил к монтажу кислородных коек - в полном объеме, без привлечения каких бы то ни было смежников. Это нам очень помогает", - отметил глава республики.

ОАО "Концерн КЭМЗ" основано в 1962 году, занимается разработкой и производством авиационной техники. Наряду с продукцией оборонного назначения поставляет продукцию для ПАО "Камаз", а также выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В настоящее время завод выпускает около 500 наименований различных изделий. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. В 2008 году концерн был включен в состав ГК "Ростехнологии".