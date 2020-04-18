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Пандемия коронавируса нового типа

МВФ выделит Кот-д'Ивуару почти $900 млн на борьбу с коронавирусом

В стране зарегистрировали 688 случаев заражения. Это наибольшее число инфицированных среди стран Западной Африки

ТАСС, 18 апреля. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запрос Кот-д'Ивуара о предоставлении срочной финансовой помощи в размере $886,2 млн для борьбы с последствиями, вызванными пандемией коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте организации.

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"Ожидается, что пандемия COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) окажет существенное негативное воздействие на экономику Кот-д'Ивуара <...>. Власти [республики] оперативно приняли строгие меры по сдерживанию [распространения коронавируса], которые тоже повлияют на экономическую активность", - указывается в документе.

В заявлении МВФ подчеркивается, что поддержка фонда, осуществляемая с помощью механизма ускоренного кредитования, поможет восполнить финансовую брешь и активизировать льготное финансирование.

Отмечается, что власти государства представили план на 1,5% от ВВП на 2020 год по восстановлению экономики, направленный на поддержку доходов наиболее уязвимых слоев населения.

По последним данным, в Кот-д'Ивуаре отмечено наибольшее число инфицированных среди стран Западной Африки - 688 человек, шестеро умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились свыше 2,2 млн человек, более 150 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.

Теги
Кот-д’ИвуарПандемия коронавируса нового типа
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