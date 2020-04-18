Нижняя палата парламента Франции одобрила учитывающий антикризисные меры бюджет

ПАРИЖ, 18 апреля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) приняли законопроект о поправках в бюджет страны, учитывающих разработанные правительством меры поддержки населения и предприятий, пострадавших в связи с эпидемией COVID-19. Об этом говорится в размещенных в субботу на сайте Нацсобрания материалах.

"Из 574 депутатов в поддержку нового бюджета высказались 528", - говорится в сообщении. Этот законопроект о поправках в бюджет учитывает план поддержки экономики и здравоохранения страны на €110 млрд. Во вторник голосование по этому законопроекту пройдет в Сенате (верхней палате парламента).

Ранее премьер-министр страны Эдуар Филипп сообщил, что эпидемия COVID-19 приведет к тому, что дефицит бюджета Франции составит в этом году 9% ВВП, а государственная задолженность возрастет до 115% ВВП. В 2019 году соотношение госдолга Франции к ВВП страны составило 98,1%, дефицит бюджета - 3% ВВП.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение граждан по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Как сообщил 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон, действие режима самоизоляции продлится на территории страны до 11 мая. После этой даты власти начнут постепенный отказ от некоторых из введенных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация.