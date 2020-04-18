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СМИ: Хайнань вложит $59 млн в создание вулканического геопарка мирового уровня

Территория такой туристической зоны составит порядка 108 кв. км

ХАЙКОУ /Китай/, 18 апреля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань привлекут инвестиции в размере 417 млн юаней (примерно $59 млн по текущему курсу) для создания на острове геопарка мирового уровня в зоне древних потухших вулканов. Об этом сообщил в субботу информационный портал "Чжунго синьвэньван".

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По его данным, территория такой туристической зоны составит порядка 108 кв. км, в ближайшее время для нужд отдыхающих там будет построено 46 специальных инфраструктурных объектов. Геопарк находится в 15 км к юго-западу от административного центра провинции города Хайкоу. Вплоть до начала мая местное правительство принимает предложения и пожелания, касающиеся этого проекта.

"Это будет "туристическая Мекка" для любителей вулканов, - подчеркнул представитель местных властей. - Проект имеет огромный потенциал и будет играть важную роль в экономическом развитии районов, примыкающих к Хайкоу с юга".

Согласно официальной статистике, на Хайнане насчитывается более 100 потухших вулканов, из них 86 довольно крупные. Эти геологические образования находятся в северной части острова - в районе Хайкоу, близ городов Вэньчан, Даньчжоу и Цюнхай, а также в уездах Динъань, Чэнмай и Линьгао. Площадь гор из вулканической породы в регионе превышает 4 тыс. кв. км.

Теги
КитайХайнань
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