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S7 переориентировала часть самолетов на перевозку грузов в салоне

В компании сообщили о доставке медицинского груза из Пекина

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вторая крупнейшая авиакомпания в России, S7 Airlines, переориентировала часть самолетов под перевозку грузов медицинского назначения. Первый рейс с таким грузом перевозчик уже выполнил из Пекина, в дальнейшем планирует такие рейсы из Китая в Россию и Европу.

"S7 Airlines начинает перевозку грузов медицинского назначения в салоне пассажирских самолетов. Утром 18 апреля S7 Airlines выполнила первый рейс с грузом медицинского назначения из Пекина в Новосибирск, - говорится в сообщении компании. - Рейсы планируется выполнять из Китая в российские города, по внутрироссийским, а также по некоторым европейским направлениям".

Груз из Пекина будет доставлен в Москву. На этой неделе также запланирован грузовой рейс из Шанхая в Москву.

"Сейчас в мире есть острая необходимость в товарах медицинского назначения - масках, средствах индивидуальной защиты, медицинском оборудовании, поэтому авиакомпания решила задействовать часть авиапарка для выполнения грузовых рейсов", - отмечается в сообщении компании, в S7 также добавили, что "организацией и продажей перевозок занимается S7 Cargo - компания S7 Group, обеспечивающая грузоперевозки на рейсах S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров".

Отмечается, что грузы размещаются как в багажном отсеке самолета, так и в салоне. Некоторые российские авиаперевозчики из-за закрытия международных перелетов на фоне пандемии коронавируса переориентировали простаивающий флот под грузовые перевозки в салоне самолетов. Так, например, уже поступили "Уральские авиалинии".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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