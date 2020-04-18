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Пандемия коронавируса нового типа

"Яндекс.Такси" просит Госдуму ходатайствовать перед ЦБ о предоставлении лизинговых каникул

Речь идет об отсрочке или временном снижении платежей, а также об отмене штрафов за просроченные выплаты

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" просит депутата Госдумы Александра Васильева ходатайствовать перед Центробанком о разработке механизма лизинговых каникул для партнеров сервиса. Об этом говорится в ответе компании (имеется в распоряжении ТАСС) на депутатский запрос.

14 апреля всем крупным агрегаторам такси (компаниям "Ситимобил", "Яндекс.Такси", Gett, Bolt, InDriver, "Максим" и "Везет") был направлен запрос от депутата Васильева о предоставлении информации о мерах господдержки, целесообразных к принятию на федеральном и региональном уровнях для таксомоторной отрасли; об иных проблемах, которые возникают у компаний отрасли в связи с распространением COVID-19 и требующих вмешательства власти; о мерах, принимаемых агрегатором для обеспечения безопасности перевозок; а также о мерах, которые принимают компании в отношении поддержки перевозчиков-партнеров сервисов заказа такси.

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"Наша компания внимательно следит за развитием ситуации на рынке, чтобы иметь возможность оперативно прийти на помощь нашим партнерам. В свою очередь мы хотели бы обратиться к вам за решением следующих вопросов: <...>, а также ходатайствовать перед Центральным банком РФ как регулятором отрасли лизинга и банковской отрасли о скорейшей разработке механизма кредитных и лизинговых каникул, которым смогут воспользоваться таксомоторные компании, попавшие в затруднительное положение", - говорится в ответе "Яндекс.Такси".

По данным компании, речь идет об отсрочке или временном снижении платежей, а также об отмене штрафов за просроченные выплаты. Также компания просит депутата оказать содействие в поиске поставщиков для покупки товаров, которые необходимы для снижения риска распространения COVID-19. Это медицинские маски (500 тыс. штук в месяц, исходя из цены не более 20 руб. за штуку), медицинские перчатки (500 тыс. пар в месяц, исходя из цены не более 5 руб. за пару) и респираторы FFFP2 (500 тыс. штук в месяц).

В письме сообщается, что в марте агрегатор потратил около 100 млн руб. на обеспечение перевозчиков и водителей средствами защиты и на дезинфекцию машин, а также на бонусные выплаты добросовестным водителям. "Затраты на поддержку этого направления во втором квартале 2020 года оцениваются в 272 млн руб.", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что компания в целом направит на закупку средств дезинфекции и на поддержку водителей в период пандемии до 600 млн руб. Для финансовой поддержки водителей и курьеров, которые заболели, создан специальный фонд. Также компания для поддержки спроса диверсифицирует свою работу, недавно был запущен специальный тариф "Курьер" и была организована доставка товаров из "Леруа Мерлен", "ВкусВилл" и "Азбука Вкуса". Помимо этого, часть задействована в перевозке медперсонала, который занимается тестированием на COVID-19 в домашних условиях.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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