{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

По данным агентства Bloomberg, это связано с новыми мерами по борьбе с коронавирусом

ТАСС, 19 апреля. Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей. Об этом в воскресенье со ссылкой на данные Банка России сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в марте отделения и банкоматы выдали наличными 700,9 млрд рублей. В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.

Как отмечает агентство, резкое увеличение снятия наличных в марте и апреле совпадало с объявлением президентом России Владимиром Путиным новых мер по борьбе с коронавирусом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ВТБ рассматривает возможность снижения ставок по ипотеке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС