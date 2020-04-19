Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

ТАСС, 19 апреля. Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей. Об этом в воскресенье со ссылкой на данные Банка России сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в марте отделения и банкоматы выдали наличными 700,9 млрд рублей. В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.

Как отмечает агентство, резкое увеличение снятия наличных в марте и апреле совпадало с объявлением президентом России Владимиром Путиным новых мер по борьбе с коронавирусом.