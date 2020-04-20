Трамп: договоренность о мерах помощи малому бизнесу может быть достигнута в понедельник

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Администрация США уже в понедельник может достичь договоренности с демократами о выделении дополнительных средств для поддержки малого бизнеса в условиях пандемии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

"Мы продолжаем переговоры с демократами, чтобы позаботиться о наших рабочих и малом бизнесе по всей стране. Думаю, мы приближаемся к соглашению. <...> Возможно, завтра у нас будет ответ", - сказал глава вашингтонской администрации.

Ранее в воскресенье министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в эфире телекомпании CNN выразил надежду, что Конгресс в ближайшее время одобрит выделение средств. По его словам, речь идет о $300 млрд.