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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп: договоренность о мерах помощи малому бизнесу может быть достигнута в понедельник

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в эфире телекомпании CNN выразил надежду, что Конгресс в ближайшее время одобрит выделение средств

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Администрация США уже в понедельник может достичь договоренности с демократами о выделении дополнительных средств для поддержки малого бизнеса в условиях пандемии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

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"Мы продолжаем переговоры с демократами, чтобы позаботиться о наших рабочих и малом бизнесе по всей стране. Думаю, мы приближаемся к соглашению. <...> Возможно, завтра у нас будет ответ", - сказал глава вашингтонской администрации.

Ранее в воскресенье министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в эфире телекомпании CNN выразил надежду, что Конгресс в ближайшее время одобрит выделение средств. По его словам, речь идет о $300 млрд.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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