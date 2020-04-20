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Пандемия коронавируса нового типа

Bloomberg: cенаторы США предложили выделить штатам $500 млрд для борьбы с коронавирусом

Агентство сообщает, что финансирование будет направлено на восстановление тех штатов, которые наиболее пострадали от последствий пандемии

ТАСС, 20 апреля. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и сенатор-республиканец Билл Кэссиди (от штата Луизиана) предложили учредить фонд в размере $500 млрд в рамках следующего пакета антикризисных мер от Конгресса для помощи штатам в противостоянии последствиям, вызванным пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление.

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По данным агентства, финансирование будет направлено на восстановление тех штатов, которые наиболее пострадали от последствий распространения коронавируса. "Пандемии COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), возможно, не знакомо [понятие] границ штатов, но она, безусловно, поразила некоторые штаты и регионы сильнее, чем другие", - приводит агентство слова Менендеса в заявлении.

Отмечается, что, согласно проекту, сумма будет делиться на три равные части и распределяться по штатам с учетом демографических данных, показателей об уровне заражения коронавирусом и масштабов финансовых потерь.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. До этого экономический пакет был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксированы более 755 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 40 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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