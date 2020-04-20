Bloomberg: cенаторы США предложили выделить штатам $500 млрд для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 20 апреля. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и сенатор-республиканец Билл Кэссиди (от штата Луизиана) предложили учредить фонд в размере $500 млрд в рамках следующего пакета антикризисных мер от Конгресса для помощи штатам в противостоянии последствиям, вызванным пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление.

По данным агентства, финансирование будет направлено на восстановление тех штатов, которые наиболее пострадали от последствий распространения коронавируса. "Пандемии COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), возможно, не знакомо [понятие] границ штатов, но она, безусловно, поразила некоторые штаты и регионы сильнее, чем другие", - приводит агентство слова Менендеса в заявлении.

Отмечается, что, согласно проекту, сумма будет делиться на три равные части и распределяться по штатам с учетом демографических данных, показателей об уровне заражения коронавирусом и масштабов финансовых потерь.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. До этого экономический пакет был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксированы более 755 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 40 тыс. человек.