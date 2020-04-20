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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США из-за коронавируса на 90 дней отложат взимание некоторых импортных пошлин

В Минфине США отметили, что данная мера призвана оказать помощь предприятиям, пострадавшим в связи с последствиями пандемии

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов предоставят ряду американских компаний трехмесячную отсрочку по выплате некоторых импортных пошлин. Об этом сообщил в воскресенье Минфин США. Данная мера призвана оказать помощь предприятиям, пострадавшим в связи с последствиями пандемии нового коронавируса.

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Как отмечается в пресс-релизе Минфина, речь идет об "импортерах, столкнувшихся в связи со вспышкой [нового коронавируса] со значительными финансовыми трудностями".

"Перенося крайний срок для оплаты некоторых пошлин, налогов и сборов на 90 дней, мы оказываем столь необходимую помощь пострадавшим американским предприятиям. <...> Это защитит американские рабочие места и поможет компаниям пережить это время", - заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Эти действия не распространяются на сроки по платежам для пошлин и сборов на продукцию, в отношении которой действуют антидемпинговые и компенсационные пошлины", - подчеркивается в сообщении Минфина.

В субботу газета The Washington Post сообщила, что государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения нового коронавируса вырастут в нынешнем году до рекордных показателей, что, по мнению экспертов, создаст риски для экономики после окончания пандемии. Согласно прогнозам, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы. Таких показателей, как отмечает издание, не наблюдалось с 1945 года.

Аналогичным образом обстоит и ситуация с частным сектором. Многие крупные корпорации, которые в последние годы и так слишком сильно полагались на кредиты, теперь наращивают свои долги в условиях кризиса. По мнению экспертов, на определенном этапе этим компаниям придется выбирать между невыплатой по кредитам и сокращением сотрудников. Тем временем, как отмечает The Washington Post, уровень безработицы в США уже достиг уровня, который не наблюдался со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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