{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Повышением котировок акций открылись торги в Гонконге

В то же время единой тенденции на рынке не сложилось

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 апреля. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась повышением основных котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 123 пункта (0,51%) и достиг значения 24 503, свидетельствуют данные этой площадки.

Однако единой тенденции на рынке не сложилось, и в ходе утренних операций биржевой индикатор стал демонстрировать разнонаправленные колебания вокруг нулевой черты. В итоге через некоторое время большая часть "голубых фишек" оказалась охвачена отрицательной динамикой. Потери несут держатели активов, связанных с сырьевым сектором, финансами, коммерческой недвижимостью, высокими технологиями.

В плюсе торгуются акции ряда транспортных компаний, производителей цемента, драгоценных металлов, операторов сотовой связи. На 3,6% подорожали бумаги авиаперевозчика Air China - до 5,47 гонконгских долларов за единицу.

Основной тон торгам на этой неделе будет задавать корпоративная финансовая отчетность, которую продолжают публиковать многие компании по итогам первого квартала года, поясняют эксперты.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
"Известия": число выданных за первые два месяца 2020 года потребкредитов упало на 13%
Гендиректор кредитного бюро "Эквифакс" Олег Лагуткин отметил, что за первые две недели апреля одобряется не более 30% поступающих заявок на потребительские заемы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС