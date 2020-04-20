Повышением котировок акций открылись торги в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 апреля. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась повышением основных котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 123 пункта (0,51%) и достиг значения 24 503, свидетельствуют данные этой площадки.

Однако единой тенденции на рынке не сложилось, и в ходе утренних операций биржевой индикатор стал демонстрировать разнонаправленные колебания вокруг нулевой черты. В итоге через некоторое время большая часть "голубых фишек" оказалась охвачена отрицательной динамикой. Потери несут держатели активов, связанных с сырьевым сектором, финансами, коммерческой недвижимостью, высокими технологиями.

В плюсе торгуются акции ряда транспортных компаний, производителей цемента, драгоценных металлов, операторов сотовой связи. На 3,6% подорожали бумаги авиаперевозчика Air China - до 5,47 гонконгских долларов за единицу.

Основной тон торгам на этой неделе будет задавать корпоративная финансовая отчетность, которую продолжают публиковать многие компании по итогам первого квартала года, поясняют эксперты.