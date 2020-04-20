Шанхайская биржа выясняет причины аномального движения некоторых межбиржевых индексов

ШАНХАЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Аномальное движение ряда межбиржевых индексов зафиксировано в понедельник утром на фондовых рынках материкового Китая. Шанхайская фондовая биржа проверяет причины произошедшего, говорится в сообщении на официальном сайте торговой площадки.

В ходе утренней сессии межбиржевые индексы CSI 1000 и CSI 300 в определенный момент продемонстрировали падение на 2,4% и 6% соответственно. "В настоящее время Шанхайская фондовая биржа совместно с компилятором индексов компанией China Securities Index выясняет причины произошедшего", - говорится в кратком сообщении биржи.

В понедельник фондовые рынки в Шанхае и Шэньчжэне открылись небольшим ростом основных индексов, положительная динамика после этого сохранилась.