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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Япония увеличит до $1,1 трлн размер пакета экономической поддержки из-за коронавируса

Общее число выявленных случаев заражения на территории страны превысило 11,5 тыс. Умерли 249 человек

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение расширить с 108 трлн иен ($990 млрд) до 117 трлн иен (почти $1,1 трлн) размер пакета экономической поддержки национальной экономики и местного населения, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщило японское общественное телевидение.

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Ожидается, что официально о соответствующем решении будет объявлено в ближайшее время. Отмечается, что дополнительные средства пойду на выплаты всем жителям Японии денежного пособия в размере 100 тыс. иен ($930) в рамках финансовой поддержки со стороны государства. Пакет экономической помощи, одобренный кабинетом министров во главе с премьером Синдзо Абэ, по своим размерам является беспрецедентным для Японии и составляет более 20% национального ВВП.

По последним данным, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Японии превысило 11,5 тыс., включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Количество жертв коронавируса составляет по крайней мере 249 человек. Еще 215 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. По всей территории Японии действует режим ЧС в связи с распространением нового коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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