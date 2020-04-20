Австралия создаст обязательный кодекс поведения для участников медиарынка страны

СИДНЕЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) разработает обязательный кодекс поведения для всех участников медиарынка страны. С таким заявлением в понедельник выступил главный государственный казначей Австралии Джон Фрайденберг.

"Правительство поручило австралийской комиссии по защите конкуренции и прав потребителей разработать обязательный кодекс поведения для устранения переговорного дисбаланса между цифровыми платформами и медиакомпаниями, <…> а также для защиты прав потребителей и поддержки устойчивости медиапространства Австралии в цифровую эпоху", - указано в заявлении Фрайденберга.

В документе уточняется, что решение правительства стало ответом на доклад ACCC, опубликованный в декабре прошлого года. В нем регулятор сообщал, что цифровые платформы Google и Facebook стали "неизбежными торговыми партнерами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний", что обеспечило им преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг. Для устранения этого дисбаланса правительство и поручило АССС разработать обязательный кодекс, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ.

Планируется, что кодекс будет регулировать сферу обмена данными, условия модерирования новостей и формирования рейтингов, а также порядок монетизации и совместного использования доходов, получаемых от публикации новостей. Кроме того, он установит механизмы разрешения споров между субъектами рынка и предусмотрит наказания за неисполнение договоров.

Ожидается, что проект документа будет опубликован до конца июля и окончательно согласован в кратчайшие сроки.

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей опубликовала предварительный отчет о расследовании в отношении Google LLC и Facebook в декабре прошлого года. В нем было указано, что эти компании имеют существенную рыночную власть, поскольку регулируют способы общения потребителей и их доступ к новостям и просмотру рекламы в интернете, что нарушает законы конкуренции. Также против компаний был выдвинут ряд обвинений в нарушении национального законодательства о защите прав потребителей, поскольку они, по мнению комиссии, не информировали потребителей о сборе и дальнейшем использовании личных данных.