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Alibaba в ближайшие три года вложит $28 млрд в инфраструктуру облачных сервисов

В компании сообщили, что не планируют снижать объем инвестиций из-за пандемии

ШАНХАЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Мировой лидер в области электронной коммерции китайская компания Alibaba ("Алибаба") в ближайшие три года намерена инвестировать порядка 200 млрд юаней (около $28 млрд) в развитие инфраструктуры облачных сервисов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении ее дочерней компании Aliyun.

"У нас есть уверенность в будущем, мы уверены в будущем цифровой экономики. "Умные облачные сервисы - одна из ключевых стратегий Alibaba. Мы инвестировали последние 11 лет и не будем снижать вложения из-за пандемии, напротив - необходимо наращивать инвестиции. В ближайшие три года Aliyun вложит 200 млрд юаней в новые технологии и новую базовую инфраструктуру", - сказал генеральный директор входящей в компанию Aliyun крупнейшей в Азии платформы облачных вычислений "Алиюнь чжинэн" Чжан Цзяньфэн.

Инвестиции будут вложены в расширение сети серверов и центров обработки больших данных, которая в настоящее время покрывает более 20 стран и регионов по всему миру, а также развитие собственных технологий, касающихся чипов и искусственного интеллекта.

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Китай
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