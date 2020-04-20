В Китае объяснили аномальное движение межбиржевых индексов

ШАНХАЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Зафиксированное в понедельник утром на фондовых рынках материкового Китая аномальное движение ряда межбиржевых индексов не повлияло на работу торговых площадок, причиной сбоя стало обновление системы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи.

"После анализа различных рыночных механизмов был установлено, что акции, облигации, фонды, биржевые инвестиционные фонды EFT затронуты не были. Шэньчжэньская фондовая биржа и Китайская биржа финансовых фьючерсов работают в нормальном режиме", - указывается в заявлении.

В ходе утренней сессии межбиржевые индексы CSI 1000 и CSI 300 в определенный момент продемонстрировали падение на 2,4% и 6%. Шанхайская фондовая биржа совместно с компилятором индексов компанией China Securities Index сразу после сбоя начала выяснять причины произошедшего. Согласно официальному заявлению на сайте фондовой площадки, аномальное движение межбанковских индексов произошло после обновления системы их расчета в минувшие выходные.

Основные индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня в ходе утренней сессии продемонстрировали положительную динамику.