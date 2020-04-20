"Почта России" не будет штрафовать подрядчиков за невыполнение договоров из-за пандемии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" принял решение не штрафовать в 2020 году поставщиков и подрядчиков за нарушения договоров в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

"Неприменение в 2020 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении о решениях совета.

Кроме того, "Почта России" позволит в 2020 году менять сроки исполнения договоров или их цены, а также цены за услуги и товары, если при их исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Накануне аналогичные меры в связи с пандемией коронавируса принял "Ростелеком", сообщили в компании.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.