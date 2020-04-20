Курс доллара на Мосбирже вырос до 74,87 рубля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 1,19%, до отметки в 74,87 рубля, курс евро - на 0,96%, до 81,15 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:25 мск курс доллара находился на отметке 74,66 рубля (+0,89%), а курс евро - на 81,13 рубля (+0,94%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:01 мск, индекс Мосбиржи терял 0,14% и достигал отметки в 2531,3 пункта, индекс РТС - 0,86%, до 1069,4 пункта.

По данным на 10:26 мск индекс Мосбиржи теряет 0,08%, до 2532,88 пункта, РТС - 0,87%, до 1069,26 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов нефти сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 2,35% к уровню закрытия предыдущих торгов, до $27,42 за баррель. Цена сорта WTI теряет 5,47% - до $23,66 за баррель.