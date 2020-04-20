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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: более половины связанных с Китаем российских компаний ожидают сокращения выручки

При этом 31% участников исследования надеются, что пандемия на их прибыль не повлияет

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более половины (57%) субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), чей бизнес связан с Китаем, ожидают сокращения выручки на фоне пандемии коронавируса. Это следует из данных мартовского индекса RSBI - ежемесячного исследования бизнес-настроений МСП, организованного Промсвязьбанком совместно с "Опорой России" и Magram Market Research, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Опрос был проведен среди топ-менеджеров 1 619 компаний малого и среднего бизнеса.

"Те компании, на которых влияние пандемии еще не сказалось, ожидают для себя следующих перспектив: 57% - сокращения выручки компании (против 30% компаний, чей бизнес не связан с Китаем), 31% надеются, что пандемия на их выручку не повлияет (против 62% независящих от Китая), 4% ожидают роста выручки", - говорится в исследовании.

Опрос показал, что 85% бизнесменов, чья деятельность так или иначе связана с Китаем, ждут отрицательного влияния на экономику России, 5% полагают, что влияние будет позитивным и столько же - нейтральным. Среди тех, чей бизнес не зависит от Китая, цифры несколько иные: 75% ожидают отрицательного влияния, 14% нейтрального и 3% положительного.

В целом исследование показало, что в той или иной степени от Китая зависит бизнес 47% компаний сектора МСБ (импорт/экспорт товара, поставки оборудования и комплектующих, предоставление услуг и т.д.): 21% зависит в значительной степени, 26% - в незначительной.

Ранее правительство РФ утвердило перечень из девять пострадавших отраслей: авиа- и автоперевозки, культура и организация досуга, спорт и физкультурно-оздоровительная отрасль, гостиничный бизнес, общепит и туристическая отрасль. Кроме того, в список вошли организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, выставочная сфера и деятельность по предоставлению бытовых услуг населению. Кроме того, 18 апреля кабмин расширил этот перечень. Наиболее пострадавшими также признана розничная торговля машинами, текстилем, одеждой и обувью.

Теги
РоссияКитайМалый и средний бизнесПандемия коронавируса нового типа
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