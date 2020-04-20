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Пандемия коронавируса нового типа

Сбербанк начал массовый прием заявок на зарплатные кредиты под 0% для ИП

На данный момент банк получил 4,5 тыс. заявок

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сбербанк приступил к массовому приему заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0% по программе поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

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"В эти выходные было подписано решение ВЭБ.РФ, которое утвердило возможность предоставления Внешэкономбанком поручительств для кредитования индивидуальных предпринимателей по государственной программе под 0% годовых. Еще на прошлой неделе мы приняли более 700 заявок от ИП, а всего по этой государственной программе мы получили от клиентов 4,5 тыс. заявок", - прокомментировал зампред правления банка Анатолий Попов.

Ставка по кредиту, как и в рамках аналогичной программы для ООО, составляет 0,0% годовых в первые шесть месяцев; далее, если кредит не погашен, она повышается до 4% годовых. По условиям программы срок ведения деятельности ИП должен быть не менее одного года, срок кредитования составляет до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.

В субботу Минэкономразвития РФ сообщило, что подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. В числе банков, с которыми подписаны соглашения - Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк, "Ак-Барс", "Кузнецкий", Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, "Открытие", банк "Акцепт", Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк. Также пятью российскими банками по состоянию на 17 апреля одобрено беспроцентных кредитов на 4,6 млрд рублей на поддержку занятости для МСП.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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