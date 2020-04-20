СМИ: Мадрид предложит ЕС создать фонд в €1,5 трлн для помощи на фоне пандемии

МАДРИД, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Испании планирует предложить своим партнерам по ЕС создать фонд в €1,5 трлн, чтобы помочь восстановлению стран, наиболее пострадавших за время пандемии. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

По ее информации, председатель правительства Испании Педро Санчес собирается сделать соответствующее предложение своим коллегам по ЕС в ходе саммита, который должен пройти в четверг. По задумке Мадрида, фонд будет финансироваться за счет бессрочного долга, привлеченного 27 странами - членами сообщества. Кроме того, денежные средства, поступающие в разные государства, будут учитываться как переводы, а не как долги.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств в мире. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено почти 196 тыс. случаев заражения коронавирусом, 20 453 пациента умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.