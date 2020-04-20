Доходы семьи губернатора Курской области выросли в 2019 году почти в 2,5 раза

КУРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Доход губернатора Курской области Романа Старовойта в 2019 году увеличился на 425 тыс. руб. и составил 3 млн 95 тыс. руб. Супруга главы региона задекларировала доход в 17,36 млн руб. против 5,88 млн руб. в 2018 году, сообщается в сведениях о доходах губернатора региона, опубликованных в понедельник на сайте администрации Курской области.

"Декларированный годовой доход [губернатора Курской области] за 2019 год - 3 млн 95 тыс. руб.", - говорится в документе. За 2018 год губернатор Курской области, будучи в статусе врио главы региона, задекларировал доход на сумму в 2,67 млн рублей.

Доход супруги губернатора, которая, как отмечал Старовойт, в конце 2017 года занялась бизнесом и открыла в Москве небольшой частный детский сад, за 2019 год увеличился с 5,88 млн рублей до 17,36 млн рублей.

В долевой собственности Старовойта, избранного на пост губернатора Курской области в 2019 году, по-прежнему находится нежилое помещение общей площадью 5 164,9 тыс. кв. м и легковой автомобиль "Крайслер". Как и в 2018 году, в пользовании главы региона находятся квартира площадью 165,1 кв. м, которая в равных долях находится в собственности его супруги и их несовершеннолетних дочерей. Кроме того, в пользовании Старовойта, его супруги и детей в равных долях остаются дача на 60 кв. м и квартира площадью в 55,7 кв. м.