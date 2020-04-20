В Японии бездомные наравне с другими гражданами получат от государства по $930

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Бездомные люди в Японии смогут получить от государства финансовую поддержку в размере 100 тысяч иен (около $930 по текущему курсу) наравне со всеми остальными гражданами, проживающими в стране. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo .

Подчеркивается, что люди без определенного места жительства также смогут оформить получение финансовой поддержки от государства из-за ситуации с распространением коронавируса. Это право также будет распространяться и на иностранных граждан, проживающих в стране. Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ рассчитывает начать выплаты местному населению с мая.

Ранее Япония приняла пакет экономической помощи в размере 108 трлн иен (почти $1 трлн) для поддержки бизнеса и простых японских семей. В понедельник власти приняли решение расширить его до 117 трлн иен ($1,1 трлн) - эта сумма превышает 20% ВВП страны.

По последним данным, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Японии превысило 11,8 тыс., включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Количество летальных исходов составляет по крайней мере 251. Еще 215 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. По всей территории Японии действует режим ЧС.