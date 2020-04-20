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Новый инфекционный стационар Минобороны под Петербургом подключили к электросетям

Энергетики проложили четыре кабельные линии общей протяженностью 600 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Распределительная сетевая компания "Россети Ленэнерго" (юридическое наименование - ПАО "Ленэнерго") присоединила в кратчайшие сроки к электрическим сетям новый инфекционный госпиталь, который возводится силами Минобороны РФ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в понедельник губернатору Петербурга Александру Беглову гендиректор "Ленэнерго" Андрей Рюмин в телефонном разговоре.

"Компания в кратчайшие сроки обеспечила мощность новому инфекционному госпиталю в Пушкинском районе. Мы готовы и впредь работать на опережение для оперативной реализации необходимых городу и его жителям проектов", - привела пресс-служба городской администрации слова Рюмина.

Как сообщили в пресс-службе "Ленэнерго", медицинское учреждение получило 846 кВт электроэнергии с предусмотренным резервом мощности. Возведение сетевой инфраструктуры заняло три дня. Энергетики проложили четыре кабельные линии общей протяженностью 600 м, установили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ мощностью 2 МВА.

Медицинский центр в Пушкинском районе Санкт-Петербурга возводится силами Минобороны на базе модульных быстровозводимых конструкций на территории военного госпиталя. Всего до 15 мая 2020 года планируется построить 16 госпиталей в разных регионах России. В них разместятся инфекционные отделения для больных коронавирусной инфекцией.

В разговоре с Бегловым Рюмин также отметил, что под особым контролем "Россети Ленэнерго" находятся 26 медицинских учреждений Санкт-Петербурга, сформирован необходимый запас резервных источников питания. Губернатор попросил главу электросетевой компании также уделять особое внимание бесперебойному энергоснабжению жилых домов в условиях, когда жители Санкт-Петербурга соблюдают режим самоизоляции.

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РоссияСанкт-Петербург
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