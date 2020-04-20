S7 в апреле обошла "Аэрофлот" по количеству рейсов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 в апреле выполняет на данный момент около 130 рейсов в день, в то время как "Аэрофлот" - около 80. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах авиакомпаний.

"В среднем за последние две недели S7 Airlines выполняет около 130 рейсов в день, из них порядка 60 на Embraer 170 - у этого типа воздушных судов наименьшие емкость и эскплуатационные расходы", - сообщили в пресс-службе компании.

При этом официальный представитель "Аэрофлота" Юлия Спивакова говорит, что сейчас компания выполняет "примерно 40 оборотных рейсов в сутки". "Решения о корректировке: сохранения или закрытии рейса принимается, исходя из фактического спроса и загрузки", - добавила Спивакова.

Как ранее сообщал ТАСС, "Аэрофлот" дважды сокращал внутреннюю сеть маршрутов, сейчас перевозчик урезал количество перелетов из Москвы во многие регионы до одного в день или нескольких в неделю (например, Барнаул, Нижневартовск, Красноярск, Ставрополь, Сургут, Тюмень и др.). Значительно снизилось и количество рейсов по массовым направлениям: Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар.

Газета "Ведомости" отмечает, что количество полетов "Аэрофлота" по внутренним направлением в общем объеме снизилось с 3 тыс. рейсов в неделю до 1050 (или 150 в сутки) в начале апреля. S7 - в марте выполняла примерно 300 рейсов в сутки внутри страны, подсчитали "Ведомости".

"Сегодня мы выполняем в основном те рейсы, которые позволяют окупить расходы на топливо и обслуживание в аэропорту", - добавили в пресс-службе S7.