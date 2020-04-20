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Продажи магазинов дьюти-фри на острове Хайнань за девять лет работы превысили $7,7 млрд

Их посетили более 16 млн покупателей

ХАЙКОУ /Китай/, 20 апреля. /ТАСС/. Совокупный объем продаж магазинов беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань за девять лет работы превысил 55 млрд юаней (порядка $7,78 млрд). Об этом сообщило таможенное управление города Хайкоу (административный центр провинции).

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За девять лет с момента запуска пилотной программы развития на острове магазинов дьюти-фри их посетили более 16 млн покупателей, объем реализованных товаров достиг 72 млн единиц.

В настоящее время на острове функционирует четыре магазина беспошлинной торговли - два в Хайкоу, по одному в городе-курорте Санья в южной части острова и в Цюнхае на востоке провинции.

Из-за эпидемии коронавируса магазины дьюти-фри Хайнаня временно приостанавливали свою работу, однако с 19 февраля вновь открылись для посетителей. Согласно заявлению таможенного управления, к концу марта объем продаж сети достиг 80% от выручки на конец первого квартала прошлого года.

20 апреля 2011 года Госсовет КНР одобрил запуск пилотной программы развития сети магазинов дьюти-фри на Хайнане с целью продвижения острова как курорта мирового класса. Посетители могут осуществлять покупки без уплаты пошлин на сумму до 30 тыс. юаней (около $4,24 тыс.) в год.

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