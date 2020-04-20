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Пандемия коронавируса нового типа

Компания из ОЭЗ Москвы поставит в российские больницы оборудование для дезинфекции

Среди особо востребованного оборудования - стерилизаторы и дезинфекционно-моечные машины для многоразовых инструментов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Компания "ТЗМОИ" из особой экономической зоны "Технополис Москва" поставит в восемь больниц в шести регионах России специальное оборудование для дезинфекции в связи с резким ростом потребности в данном оборудовании из-за коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Компания "ТЗМОИ", расположенная на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", поставит в восемь больниц в шести регионах России стерилизаторы и дезинфекционно-моечные машины для многоразовых инструментов, потребность в которых в настоящий момент резко выросла", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, столичные предприятия готовы оперативно закрывать возрастающие потребности российских больниц в определенных категориях товаров. "Для этого компании в срочном порядке увеличивают производственные мощности и переходят на усиленный режим работы, - отметил Прохоров.

Уточняется, что среди особо востребованного оборудования - стерилизаторы и дезинфекционно-моечные машины для многоразовых инструментов. Стерилизационное и моечно-дезинфекционное оборудование ждут в Москве, Санкт-Петерурге, Ярославле, Туле, Республике Крым и Кировской области.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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