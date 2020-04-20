Росгвардии выделили 1,29 млрд руб. на закупку техники для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росгвардии почти 1,3 млрд рублей на закупку техники и медицинских изделий для борьбы с коронавирусом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить Росгвардии из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1 млрд 287 млн 273,2 тыс. рублей на закупку автоматических анализаторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, бесконтактных термометров, дефибрилляторов, инфузоматов, компьютерных рентгеновских томографов, контейнеров для транспортировки анализов, концентраторов кислорода, мониторов пациента, наборов для трудной интубации трахеи, обеззараживателей воздуха, парогенераторов, реанимационных консолей, рентгеновских аппаратов, транспортировочных боксов, дезинфекционных средств для обработки объектов, индивидуальных дезинфекционных средств, противоэпидемических защитных комплектов одноразового использования, медицинских одноразовых масок и перчаток", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, указанные оборудование и медицинские изделия должны применяться для лечения пациентов "из числа военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции". Кроме того, эти средства должны быть направлены на "выполнение первоочередных санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции".

Росгвардии поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и предоставить доклад в кабмин РФ до 1 февраля 2021 года.