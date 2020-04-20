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"Россети" снизили число и продолжительность отключений зимой за счет цифровизации

В среднем снизилось число нарушений в работе электросетевых объектов на 5%, а показатель продолжительности отключений на точку поставки сократился на 9%
Глава "Россетей" Павел Ливинский (справа) Пресс-служба Россетей
Описание
Глава "Россетей" Павел Ливинский (справа)
© Пресс-служба Россетей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Группа "Россети" в осенне-зимний период 2019/2020 годов в среднем снизила число нарушений в работе электросетевых объектов на 5%, а показатель продолжительности отключений на точку поставки сократился на 9%. Как группа применяла цифровые технологии для выявления и устранения нарушений - в материале ТАСС.

Теплая зима и опасные метеоявления

Зима 2019-2020 годов в большинстве субъектов России выдалась теплее, чем обычно, а в некоторых регионах даже побила рекорды по количеству дней с плюсовой температурой, но был отмечен рост на 48% числа опасных метеорологических явлений, к которым относятся ураганные порывистые ветра, мокрый снег и ледяные дожди, подсчитали в "Россетях".

В самом начале зимы сильнейший ураган с порывами ветра до 30 м/с и мокрым снегом привел к возникновению технологических нарушений одновременно в восьми регионах Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. В ликвидации последствий урагана задействовали более 2,2 тыс. человек. В феврале и начале марта в Республике Дагестан сильный порывистый ветер до 27 м/с шесть раз приводил к массовым отключениям электросетевых объектов.

"В целом по группе "Россети" этой зимой в проведении аварийно-восстановительных работ было задействовано 50 тыс. человек. Даже в сложных метеоусловиях "Россети" восстанавливали электроснабжение потребителям в среднем менее чем за 1,5 часа, что в два раза быстрее, чем еще пятьлет назад", - рассказал ТАСС глава "Россетей" Павел Ливинский.

Бесхозные электросети и имущество других компаний

Ливинский отметил, что группа консолидирует бесхозные электросети, а также сетевое имущество других компаний. Некоторые консолидированные объекты находились в неудовлетворительном состоянии из-за износа оборудования.

Например, в Удмуртии с января 2019 года в состав группы "Россети" вошли Ижевские электросети. И с учетом контроля за корректностью учета отказов за 2019 год их число возросло в 1,3 раза по сравнению с 2018 годом, что влияет на статистику отключений всей группы, особенно в зимний период. Но благодаря реализованным мероприятиям по подготовке к зиме по итогам первого квартала 2020 года в Ижевских сетях количество отказов снижено в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, уточнил он.

В целом в группе "Россети" на 9% улучшили показатель SAIDI (средняя продолжительность технологического нарушения на точку поставки) до 0,61 часа. Показатель SAIFI (средняя частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки) снизился на 2%, до 0,41. По итогам прошедшей зимы количество технологических нарушений в сети 110 кВ и выше, приведших к перерывам электроснабжения потребителей, снизилось на 19%.

Цифровые технологии для выявления нарушений электроснабжения

Основные направления, по которым реализуются проекты цифровой трансформации группы "Россети", разделены на кластеры, среди которых: инфраструктура, бизнес-процессы, клиентоориентированность, безопасность и перспективное развитие электрической сети. Технологии предиктивной аналитики и искусственного интеллекта используются для поиска скрытых закономерностей в неструктурированных массивах данных и создания прогноза.

Эти технологии будут внедряться в пилотных зонах и в будущем позволят с высокой точностью прогнозировать вероятность отказов оборудования. Создается единое информационное пространство, в котором анализируется информация из ранее разрозненных информационных систем. Происходит переход на риск-ориентированный подход при планировании ремонтной программы и снижение количества аварийных отключений, отметил Ливинский.

"Цифровые линии, цифровые подстанции, беспилотные летательные аппараты и другое инновационное оборудование позволяет нам вести удаленный контроль параметров даже в самых труднодоступных местах. Результаты мониторинга обрабатываются автоматически, время поиска повреждений и восстановления сводится к минимуму. И это не далекое будущее, эти технологии апробируются в группе "Россети" уже сегодня", - уточнил руководитель компании.

Цифровая воздушная ЛЭП

Глава "Россетей" выделил проект "Цифровая воздушная линия электропередачи 110 кВ". Применяемое оборудование позволяет проводить мониторинг параметров воздушной линии и контролировать гололедообразование, температуру провода, наклон элементов опор, а также вести метеомониторинг, включая скорость ветра, температура окружающей среды, влажность воздуха.

"В ходе реализации проекта будем использовать датчики, беспилотные летательные аппараты и спутниковые снимки. В качестве эффектов получим: удаленный контроль параметров воздушных линий электропередачи, увеличение периодичности осмотра персоналом воздушных линий до 1 раза в 2-3 года, качественное выявление дефектов, автоматизированную обработку результатов мониторинга, обслуживание линий по состоянию, своевременное и необходимое планирование работ, управление бригадами на основе предиктивной аналитики метеоусловий и угроз и состояния оборудования, быстрый поиск повреждений, автоматизированное планирование объемов расширения и расчистки трасс", - отметил глава "Россетей".

Внедряемые цифровые решения, такие как обновление и расширение парка приборов для обнаружения мест повреждения, установка реклоузеров, получение сигналов от потребителей с помощью единого портала "Светлая страна" позволяют, в том числе и в период низких температур, оперативно реагировать на аварийные ситуации и технологические нарушения и не допускать длительных перерывов электроснабжения.

"С учетом реализации текущих мероприятий нам удается не только сокращать количество отказов на электросетевых объектах, где оборудование выработало свой нормативный ресурс, но и снизить среднее время восстановления электроснабжения потребителей", - уточнил Ливинский.

Новые цифровые технологии

В настоящее время группа реализует проект "Цифровой электромонтер". Он позволит оптимизировать процессы, связанные с организацией и выполнением работ мобильными бригадами.

"Технология опробована в реальных условиях. Она показала - мы можем использовать наряд-допуск в электронном формате, контролировать передвижение транспорта и персонала, полностью исключить бумажный документооборот и внедрить технологию электронной подписи. В результате время допуска персонала к работам в электроустановках уменьшается на 15%, а производительность труда вырастает на 20% за счет сокращения непроизводственных затрат. Сейчас мы готовимся к масштабированию данного проекта на всю группу компаний", - отметил Ливинский.

Мобильное приложение и накопители энергии

"Россети" разрабатывают цифровые решения и для своих клиентов. Например, мобильное приложение, в котором существует несколько разделов, но главный, конечно же, посвящен надежности электроснабжения.

"Многие наши абоненты уже сегодня получают информацию о плановых и аварийных отключениях, а также отслеживают статус выполнения работ по восстановлению электроснабжения и технологическому присоединению. Уже совсем скоро эти цифровые сервисы будут доступны всем нашим клиентам", - отметил Ливинский.

В настоящий момент также проходит опытно-промышленная эксплуатация сетевых накопителей энергии. Эта технология особенно актуально сегодня, во время пандемии, считает он.

О программе цифровой трансформации группы

Группа "Россети" в 2019 году ввела в эксплуатацию 30 объектов цифровой инфраструктуры. Среди них девять цифровых центров управления сетями, два цифровых района электрических сетей, 19 цифровых подстанций 35-220 кВ. Оснащенность современными приборами учета в среднем по группе компаний повысилась в 2019 году на 3,3 п.п.

 

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РоссияЛивинский, Павел Анатольевич
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