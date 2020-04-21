Росатом создаст аналитический центр для поиска точек роста в кризис

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" создаст аналитический центр, специалисты которого будут искать возможные точки роста российской экономики в кризисный период. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на сайте Росатома.

"Любой кризис - это не только время потерь, это всегда еще и новые точки роста. Убежден, что так же как и кризис 2008 года открыл возможность для взрывного развития целых отраслей отечественной экономики, так и этот кризис, порожденный эпидемией, даст нам новые перспективы. Для этого создаем сейчас в Росатоме специальный аналитический центр", - сказал Лихачев.

Глава госкорпорации также отметил, что 28 апреля состоится подведение итогов заочного заседания наблюдательного совета, на повестку которого вынесены вопросы по утверждению основных показателей деятельности госкорпорации за 2019 год, актуализации стратегии развития госкорпорации до 2030 года и программы долгосрочной деятельности и финансовый план на ближайшие три года.

Ранее сообщалось, что в новой стратегии Росатома предусмотрен рост выручки госкорпорации к 2030 году в долларовом выражении в три раза, до $49-50 млрд или до 4 трлн рублей в рублевом выражении. При этом доля новых продуктов в выручке должна достичь 40%, зарубежная выручка - превысить 50%. Изначально стратегию планировалось утвердить в первом квартале этого года.