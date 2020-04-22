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Хайнань в I квартале увеличил экспорт товаров на 5,4%

Экспорт составил $1,1 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 22 апреля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань с января по март включительно увеличила поставки товаров на внешние рынки на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,2 млрд юаней (около $1,1 млрд). Об этом сообщило статистическое управление региона.

"Это свидетельствует об устойчивом усилении экономического сектора, ориентированного на внешние рынки, о положительных изменениях и улучшении конъюнктуры в области международной торговли", - прокомментировала ситуацию замглавы ведомства Ван Юй.

Согласно опубликованным данным, особенно заметно увеличился товарооборот Хайнаня с регионом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и странами, вовлеченными в проекты инициативы "Один пояс - один путь", - на 26,7% и 18,1% соответственно. На торговлю с ними приходится 81,2% от всех внешнеторговых операций острова, что на 27 процентных пунктов больше, чем в первом квартале 2019 года.

Как следует из распространенного доклада, только 40% товаров, импортируемых провинцией, либо вывозимых из нее, относятся к категории "обычной продукции". Остальные зачастую предназначены для промышленной переработки с последующим реэкспортом или повторным ввозом. Это, в частности, свидетельствует об активном участии острова в международных цепочках производственных поставок.

По данным управления, за три предшествующих месяца Хайнань также увеличил масштабы международных коммерческих операций по предоставлению услуг как компаниям, так и индивидуальным лицам. Соответствующая статья импорта в стоимостном выражении выросла на 4,3%, до 2,6 млрд юаней ($371,2 млн), в том числе в культурно-развлекательной сфере динамика превысила 285%. Одновременно увеличился и экспорт сервисных продуктов, например, имеющих отношение к информационным и телекоммуникационным технологиям. В первом квартале их продажи другим странам выросли на 198,4%.

Хайнань - регион с большим внешнеторговым потенциалом, развитию которого китайские власти уделяют пристальное внимание. В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании экспериментальной зоны свободной торговли, благодаря которой остров будет активно вовлечен в процесс глобализации и международного распределения труда.

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