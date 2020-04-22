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Сбербанк отметил увеличение пасхальных трат россиян

Также потребители продолжают оборудовать свои "удаленные" офисы дома и на даче, а также заниматься саморазвитием и саморазвлечением онлайн
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Спрос населения на товары к Пасхе в универсальных магазинах с 13 по 19 апреля текущего года оказался на 12,5% выше относительно аналогичного периода 2019 года. Такие данные приводит лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные".

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"На прошлой неделе выросла активность покупателей в таком направлении расходов, как "Универсальные магазины", на 12,5% относительно аналогичного периода 2019 года. Рост, свидетельствуют аналитики, и говорит о покупках, связанных с самым крупным православным праздником. Однако именно эта статья трат стала единственной, которая не была связана с коронавирусом и изоляцией", - указывается в исследовании.

Кроме того, потребители продолжают оборудовать свои "удаленные" офисы дома и на даче, а также заниматься саморазвитием и саморазвлечением онлайн.

"Разного рода электронные устройства, роутеры, усилители сигнала Wi-Fi, оборудование, которое помогает соединить между собой различные системы передачи данных и прочее, прибавило больше всех - 44,2% в годовом выражении", - отмечается в исследовании.

Онлайн-тренинги, видеоуроки, подкасты, аудио- и электронные книги, "удаленные" образовательные программы и т.п., по данным аналитиков, также продаются на 5,5% лучше, чем год назад.

Кроме того, уже несколько недель подряд продолжает расти спрос на алкоголь. Продажи винных магазинов с 13 по 19 апреля выросли на 34,2% в годовом выражении.

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