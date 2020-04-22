Промсвязьбанк зафиксировал в апреле увеличение безналичных оборотов бизнеса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) зафиксировал среди своих корпоративных клиентов в апреле увеличение торгового безналичного оборота на 30% по сравнению с первой неделей карантина. При этом наибольшее увеличение этого показателя (на 46%) наблюдается в регионах, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Согласно данным, торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился почти на 30% по сравнению с первой неделей карантина. Эквайринговые обороты увеличиваются две недели подряд", - говорится в сообщении.

Так, по данным банка, на конец второй недели апреля количество работающих торговых точек увеличилось на 9% по сравнению с первой неделей самоизоляции, что обусловлено возросшим покупательским спросом на продукты питания, товары первой необходимости и технику по сравнению с началом карантина.

Также в ПСБ отметили, что по всей стране на фоне увеличения расходов населения на доставки из ресторанов за последние три недели наблюдается повышенный спрос на мобильные терминалы оплаты для курьеров.