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"Мечел" продал 51% в Эльге "А-Проперти" за 89 млрд рублей

В ВТБ сообщили, что в результате продажи доли долг компании снизился до уровня 163 млрд рублей
Описание
© Пресс-служба компании "Мечел"/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Мечел" закрыла сделку по продаже компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна свои доли в размере 51% в компаниях Эльгинского угольного комплекса - "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток" за 89 млрд рублей с учетом премии за контрольный пакет. Это следует из сообщения "Мечела".

Отмечается, что покупатель полностью погасил долг компании перед госкорпорацией "ВЭБ.РФ" в размере 107 млн долларов. С учетом ранее заключенного опциона на 49% долей в Эльгинском проекте "А-Проперти" сможет аккумулировать 100% проекта.

Одновременно со сделкой купли-продажи "Мечел" подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ.

Долг перед ВТБ

Задолженность "Мечела" перед ВТБ результате продажи компанией 51% акций в Эльгинском угольном комплексе снизится на 50 млрд рублей и составит около 163 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

"Средства от продажи (доли в Эльгинском угольном комплексе - прим. ТАСС) были направлены на погашение долговых обязательств перед ВТБ и Газпромбанком пропорционально их доле в задолженности группы "Мечел". В результате задолженность группы "Мечел" перед ВТБ снизится на сумму порядка 50 млрд руб. и составит около 163 млрд руб. Срок погашения задолженности продлен на 7 лет до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года", - отмечается в сообщении.

Другие существенные условия по кредитным линиям, в том числе касающиеся процентных ставок и обеспечения, не меняются, уточнили в банке.

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