В СГ надеются, что пандемия не скажется на строительстве магистрали Петербург - Гамбург

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота рассчитывает, что пандемия коронавируса не скажется на сроках реализации проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на участке Санкт-Петербург - Псков - Минск - Варшава - Берлин - Гамбург. Об этом он рассказал в опубликованном в среду интервью газете "СОЮЗ.Беларусь-Россия".

"В нем (в этом проекте - прим. ТАСС) с разной степенью и оговорками заинтересованы очень многие структуры. Пройден большой путь по согласованию позиции сторон. Отношение к проекту положительное. Большой интерес проявлен со стороны европейских финансовых институтов, есть европейские компании - финансовые консультанты, готовые участвовать в проработке проекта. Предложена модель, предполагающая максимальное использование внебюджетных средств. Нужно провести технико-экономическое обоснование проекта - это можно сделать и без активного личного общения. На это уйдет не менее полугода, но позволит максимально грамотно оценить рентабельность проекта, его синергетическое влияние на развитие экономик государств", - сказал он.

Рапота подчеркнул, что создание магистрали крайне важно для жителей России и Белоруссии. "У Союзного государства огромная территория, она требует транспортного развития. Рано или поздно высокоскоростные магистрали у нас появятся - это совершенно иное качество жизни людей, общения, доступа и бизнеса к точкам интереса, и граждан к историческим и культурным ценностям", - сказал он.

Строительство ВСМ, связывающей Санкт-Петербург, Минск, и далее через Варшаву и Берлин к Гамбургу обсуждается на уровне Союзного государства России и Белоруссии. По оценке Рапоты, примерная стоимость проекта строительства высокоскоростной магистрали - 30-40 млрд долларов, а его окупаемость может составить 7-12 лет. Основная идея проекта состоит в создании выделенного пути для движения на скорости до 300-400 км в час и доставки контейнерных грузов, что сократит время в пути между городами в два-три раза.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии, по последним данным, составило 7 281. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели и выписаны 769 пациентов.