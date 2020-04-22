{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СГ надеются, что пандемия не скажется на строительстве магистрали Петербург - Гамбург

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркнул, что создание магистрали крайне важно для жителей России и Белоруссии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота рассчитывает, что пандемия коронавируса не скажется на сроках реализации проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на участке Санкт-Петербург - Псков - Минск - Варшава - Берлин - Гамбург. Об этом он рассказал в опубликованном в среду интервью газете "СОЮЗ.Беларусь-Россия".

"В нем (в этом проекте - прим. ТАСС) с разной степенью и оговорками заинтересованы очень многие структуры. Пройден большой путь по согласованию позиции сторон. Отношение к проекту положительное. Большой интерес проявлен со стороны европейских финансовых институтов, есть европейские компании - финансовые консультанты, готовые участвовать в проработке проекта. Предложена модель, предполагающая максимальное использование внебюджетных средств. Нужно провести технико-экономическое обоснование проекта - это можно сделать и без активного личного общения. На это уйдет не менее полугода, но позволит максимально грамотно оценить рентабельность проекта, его синергетическое влияние на развитие экономик государств", - сказал он.

Рапота подчеркнул, что создание магистрали крайне важно для жителей России и Белоруссии. "У Союзного государства огромная территория, она требует транспортного развития. Рано или поздно высокоскоростные магистрали у нас появятся - это совершенно иное качество жизни людей, общения, доступа и бизнеса к точкам интереса, и граждан к историческим и культурным ценностям", - сказал он.

Строительство ВСМ, связывающей Санкт-Петербург, Минск, и далее через Варшаву и Берлин к Гамбургу обсуждается на уровне Союзного государства России и Белоруссии. По оценке Рапоты, примерная стоимость проекта строительства высокоскоростной магистрали - 30-40 млрд долларов, а его окупаемость может составить 7-12 лет. Основная идея проекта состоит в создании выделенного пути для движения на скорости до 300-400 км в час и доставки контейнерных грузов, что сократит время в пути между городами в два-три раза.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии, по последним данным, составило 7 281. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели и выписаны 769 пациентов.

Теги
БелоруссияРоссияРоссия - БелоруссияРапота, Григорий АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с ценой на нефть WTI
В Минэнерго США заявили, что цена нефти WTI может вновь стать ниже нуля
В ведомстве объяснили это переполненностью хранилищ в Кушинге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС