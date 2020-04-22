Краснодарские депутаты предлагают ослабить запрет на сброс сточных вод в прибрежных зонах

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились в Государственную Думу с инициативой внести изменения в Водный кодекс, предусматривающие возможность сброса очищенных сточных вод предприятий в границах второй охраняемой зоны водных объектов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе законодательного собрания в среду.

"Депутаты обратились в Государственную Думу РФ с инициативой о внесении изменения в статью 44 Водного кодекса Российской Федерации. Предлагается предоставить хозяйствующим субъектам возможность сброса сточных вод, очищенных до установленных нормативов, в водные объекты 2-й зоны округов санитарной охраны. По мнению спикера ЗСК, требования кодекса в части практики сброса сточных и дренажных вод могут поставить в тяжелое положение целый ряд предприятий ЖКХ и санаторно-курортного комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в новой редакции кодекс предусматривает запрет на сброс сточных вод в границах первой и второй зон округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. При этом на Кубани заключено порядка 200 договоров водопользования. Среди предприятий, которые сбрасывают сточные воды, но в очищенном виде в этих границах, такие крупные градообразующие, как международные аэропорты Геленджика и Сочи, водоканал Сочи.

Секретарь комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма законодательного собрания Андрей Булдин пояснил ТАСС, что зоны санитарной охраны водных объектов были установлены еще в советские годы, в курортных населенных пунктах они занимают практически всю их территорию. Таким образом, в соответствии с нововведениями, никакие предприятия, расположенные в этих муниципалитетах, вообще не смогут производить сбросы сточных вод. Это же касается и ливневых стоков. Он напомнил, прибрежная территория моря входит в границы первой санитарной зоны охраны, реки - второй санитарной зоны.

"По первой санитарной зоне надзор осуществляет Азово-Черноморский Росприроднадзор, по второй - Южный Росприроднадзор. Кроме того, Роспотребнадзор производит постоянные заборы проб воды, в том числе, в акватории Черного моря. Иногда эти замеры превышают нормы содержания загрязняющих веществ, в таких случаях закрываются пляжи - секрета нет: есть проблема незаконного сброса из частных домовладений, последствия деятельности черных ассенизаторов. Но те добросовестные предприятия, которые очищают стоки, оказались вне правового поля, эту условную несправедливость мы пытаемся данной инициативой ликвидировать", - пояснил собеседник агентства.

Председатель краевого законодательного собрания Юрий Бурлачко отметил, что непринятие во внимание данных особенностей региона может повлечь тяжелые последствия для экономики края. "У нас во многих муниципалитетах курортная сфера - один из основных доноров местного и краевого бюджетов. Будет также нанесен удар и по инвестиционной привлекательности края. Мы должны предложить федеральному законодателю разумный компромисс между экологическими нормами с одной стороны и требованиями экономики, интересами населения - с другой", - приводит пресс-служба его слова.