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Компании смогут приостанавливать право пользования недрами на два года

В пресс-службе Минприроды сообщили, что данная возможность введена в рамках нового пакета антикризисных мер в сфере недропользования

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Компании, которые являются пользователями недр, по заявке смогут приостанавливать или ограничивать право пользования недрами на срок до двух лет. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, в рамках которого разъясняются особенности применения разрешительных режимов законом "О недрах" в 2020 году.

"Со дня вступления в силу постановления от 22.04.2020 возможно приостановление и ограничение права пользования недрами сроком до двух лет по заявке пользователя недр, направленной в орган, предоставивший лицензию", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ, данная возможность введена в рамках нового пакета антикризисных мер в сфере недропользования. "Касается любых компаний, у которых есть лицензия на пользование недрами, то есть всех недропользователей. Заявку на приостановление или ограничение лицензии можно направить в соответствии с административным регламентом № 315", - отметили в министерстве.

Помимо этого, с 15 марта по 31 декабря 2020 года приостанавливается течение предельных сроков подачи документов, связанных с получением права пользования недрами в целях разведки и добычи полезных ископаемых.

Ранее в Минприроды сообщили о мерах поддержки компаний, у которых есть лицензии с истекающим сроком.

Все компании, чье право пользования недрами по лицензии истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, смогут продолжить работу в течение 12 месяцев после завершения действия лицензии. Соответствующее решение о продлении лицензий на недра было принято постановлением правительства от 3 апреля 2020 года "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году".

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