Финансовая помощь регоператорам по вывозу отходов может начаться в конце мая

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Региональные операторы могут начать получать антикризисное финансирование уже в конце мая. Об этом заявил в четверг замглавы Минприроды России Константин Румянцев на вебинаре с участием регоператоров.

"Здесь три участника, и скорость доведения средств зависит от их слаженной работы. Это субъект РФ, который будет являться получателем средств от министерства природных ресурсов. И, соответственно, дальше эти средства будут доводиться субъектом до региональных операторов. В случае, если все требования, которые к участникам этого процесса предъявляются, будут отработаны оперативно, в лучшем случае, я думаю, в конце мая первые деньги можно будет довести до региональных операторов", - сказал Румянцев.

Он также напомнил, что по инициативе Минприроды уже приняты две экстренные меры поддержки регоператоров, еще три находится на согласовании. Среди принятых мер: предоставление межбюджетных трасфертов регионам, а также возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным региональным операторам по льготной ставке.

В качестве дополнительных мер поддержки рассматриваются перенос сроков уплаты всех обязательных платежей региональными операторами в текущем году на декабрь 2020 года, установление нулевой ставки НДС на услугу регионального оператора и изменение сроков временного накопления отходов, в зависимости от объемов образования отходов и их видов, уточнил замминистра.

Как сообщалось ранее, в 20 российских регионах складывается критическая ситуация с финансовым состоянием регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами, при этом число таких регионов может вырасти в ближайшее время до 35, такие данные привел гендиректор "Российского экологического оператора" Илья Гудков. По его словам, собираемость платежей за оказание услуг по вывозу отходов упала до 60% в апреле. В случае сохранения режима самоизоляции она может упасть до 40%.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.