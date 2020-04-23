WP: экономику США ждет новый спад из-за второй волны коронавируса и роста банкротств

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Вторая волна коронавируса нового типа и резкий рост числа обанкротившихся граждан и компаний США может привести к еще одному значительному спаду американской экономики. Об этом говорится в опубликованной в четверг статье газеты The Washington Post .

Американские эксперты обеспокоены тем, что восстановление экономики страны может продлиться совсем недолго - до конца нынешнего года. Их опасения связаны с ожиданием второй волны коронавируса, вакцина против которого будет еще не готова, и резким ростом неплатежеспособного населения. Это может привести к тому, что пережившие весенний кризис компании и граждане США разорятся в конце года.

Газета отмечает, что миллионы граждан и предприятий страны накапливают долги, не имея возможности их погасить. "Притворяться, что все вернется к нормальной жизни через три месяца или шесть месяцев, просто неправильно, - рассказала изданию экономист Диана Суонк. - Экономика в одночасье шагнула в ледниковый период. Мы в глубокой заморозке. По мере того, как экономика оттаивает, мы также увидим нанесенный ущерб. Произойдет наводнение".

Одной из причин второго экономического спада, считает газета, может стать и поспешное возобновление деятельности компаний в США. При этом "занятое население начинает экономить больше обычного, что совершенно рационально, но задерживает восстановление" экономики, считает бывший экономист Минфина США Эрни Тедески. Повторная волна коронавируса может привести к тому, что "многие американцы просто начнут еще больше опасаться выходить на улицу, пока не появится вакцина".

Признаки нового кризиса

The Washington Post указывает на уже появляющиеся признаки нового кризиса. Среди них серьезные финансовые проблемы, с которыми сталкиваются крупные сети розничной торговли. "Падение цен на нефть ниже $20 за баррель является еще одним ударом по хрупкому энергетическому сектору страны, который будет еще ощущаться в течение месяцев", - отмечается в статье. Газета приводит прогнозы экспертов, согласно которым более 500 американских компаний обанкротятся к концу 2021 года. Финансовая группа Goldman Sachs ожидает, что инвестиции в бизнес сократятся на 27%. При этом, считает издание, финансовая помощь, которую предоставляют власти страны, эффективна только в краткосрочной перспективе, через несколько месяцев американцы не смогут платить за аренду жилья и помещений.

Как сообщили в четверг в Минтруде, число заявок на пособия по безработице, поданных в США за пять недель с 15 марта по 18 апреля, превысило 26 млн. Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии. 21 апреля Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер объемом почти $500 млрд. Палата представителей, как ожидается, проголосует по законопроекту в четверг.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения нового коронавируса вырастут в нынешнем году до рекордных показателей, что, по мнению экспертов, создаст риски для экономики после окончания пандемии. Согласно прогнозам, которые приводило издание, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы. Тем временем уровень безработицы в США уже достиг уровня, которого не было со времен Великой депрессии (1929 - 1933 годов), отмечало издание.