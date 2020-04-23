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ФССП попросила микрофинансовые организации приостановить взыскание долгов физлиц на погода

Федеральная служба судебных приставов отметила, что на принудительном исполнении, в частности, находятся производства о взыскании долгов граждан, получающих пенсию по старости и не имеющих других доходов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) направила письмо в саморегулируемую организацию микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") с предложением на срок до полугода приостановить взыскание долгов граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении, говорится в письме ФССП.

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"В целях оказания помощи пострадавшим от последствий пандемии нового коронавируса Федеральная служба судебных приставов предлагает микрофинансовым организациям рассмотреть возможность отзыва на период до 6 месяцев указанных исполнительных документов с принудительного исполнения с последующим их возвратом по истечении указанного периода", - говорится в письме.

ФССП в письме отмечает, что в настоящий момент на принудительном исполнении в службе находятся производства о взыскании просроченных долгов граждан, получающих пенсию по старости и не имеющих иных доходов, кроме пенсии, а также в отношении других граждан, доходы которых за последнее время снизились.

Саморегулируемая организация (СРО) "Микрофинансирование и развитие" является одной из трех СРО на рынке МФО. Сейчас, согласно реестру Банка России, в организации зарегистрированы 499 микрофинансовых организаций, в том числе практически все топ-20 компаний с совокупным объемом более 70% от рыночного портфеля. Всего в реестре ЦБ числятся около 1,7 тыс. МФО.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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