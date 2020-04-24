Губернатор Калифорнии запретил изымать у должников единовременную помощь правительства США

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. В штате Калифорния отныне запрещено отбирать у жителей в счет их долгов единовременную помощь федерального правительства США, выделенную в связи с последствиями пандемии коронавируса. Об этом говорится в указе, опубликованном в четверг на сайте губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

"Калифорнийцы получают крайне нужную им сейчас помощь в связи с COVID-19. Эти средства нельзя отнимать у них. Сегодня губернатор Гэвин Ньюсом подписал исполнительный указ, который не даст долговым коллекторам исполнять распоряжение судов о наложении ареста на эти средства", - говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 856 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 47 тыс. человек, поправились свыше 78 тыс. В Калифорнии насчитывается 37 369 случаев заражения и 1 469 летальных исходов.