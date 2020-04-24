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Путин подписал закон об эксперименте по ведению работодателями электронных документов

Согласно документу, работодатели и работники будут участвовать в эксперименте на добровольной основе

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с трудовыми отношениями. Документ, принятый Госдумой 14 апреля и одобренный Советом Федерации 17 апреля, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно инициативе, работодатели и работники будут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Перечень электронных документов будет определяться самими работодателями и вестись за их счет. Для этого они смогут использовать либо собственную информационную систему, либо электронный сервис информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России". Эксперимент не проводится в отношении трудовых книжек, для которых уже установлен специальный правовой режим.

Дублирование документов на бумажном носителе не предполагается. Законом также закрепляется обязанность работодателя выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней.

"Эксперимент проводится по 31 марта 2021 года включительно", - говорится в тексте закона. Дату старта эксперимента в своей организации работодатель определяет самостоятельно и, не позднее чем за один месяц до его начала, уведомляет каждого работника в письменной форме. Помимо этого, устанавливается, что участниками эксперимента не могут являться дистанционные работники и сотрудники, временно направляемые работодателями к другим физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении труда персонала.

Целью закона является создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, а также подготовка предложений о внесении изменений в законодательство РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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